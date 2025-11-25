Yurtta 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek...

Haberin Devamı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü'nde eğitim gören Mizgin Ertekin, önceki gün kaldığı öğrenci yurdunda 4'üncü katın penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün İstanbul'da toprağa verildi.

'SANKİ SON GÜNLERİNMİŞ GİBİ HİSSETMEK'

Mizgin Ertekin'in ölmeden 2 gün önce sosyal medya hesabından, 'Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana; bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Ertekin'in, başka bir paylaşımında ise 'Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek' ifadesini yazdığı görüldü.

Haberin Devamı

Ertekin'in ölümüyle ilgili gözaltı kararının olmadığı öğrenildi.