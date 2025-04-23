Yurtta 23 Nisan coşkusu... İşte kutlamalardan renkli kareler

Güncelleme Tarihi:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü, yurt genelinde etkinliklerle kutlanıyor. İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkentle birlikte yurt genelinde çeşitli kutlamalar yapılıyor. İşte ortaya çıkan o renkli kareler.
Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nın zirvesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılı nedeniyle 105 çocuk, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü. Programda ay yıldızlı uçurtmalar da uçuruldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü nedeniyle Silopi ilçesinde özel bir program gerçekleştirildi.
Silopi Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen programda, Cudi Dağı’nda 105 çocukla birlikte 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Cudi Dağı’ndaki 'Şehitler Anıtı'na yakın bir noktada gerçekleştirildi.
Öğrenciler, 105 metrelik Türk bayrağıyla 'Şehitler Anıtı'na doğru yürüdü. Yürüyüş, anıt önünde tamamlandı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından çocuklar, öğretmenleri ve askerlerin desteğiyle uçurtmalarını hazırladı. Etkinlikte 105 ay yıldızlı uçurtma uçuruldu. Rüzgarlı havaya rağmen çocuklar zirvede uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere ikram edilen yemeklerle sona erdi.
‘UNUTULMAYACAK BİR GÜN GEÇİRDİK’
Kaymakam Cihat Koç da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“105 çocuğumuzla, 105 metrelik Türk bayrağımızla beraber buraya çıktık. Şehitlerimize ve gazilerimize dualar ettik. 105 ay yıldızlı uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk. Çocuklarımızla unutamayacakları bir gün geçirdik. Asker ağabeyleriyle eğlendiler, piknik yaptılar. Cudi Dağı’nın zirvesinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü vesilesiyle tüm Türkiye’ye selamlarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanın kuruluşunda emeği olan herkesi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.”
Öğrencilerden Mikail Bayar, “Eğer ki bizler bu topraklarda yaşayabiliyorsak Atatürk sayesinde yaşayabiliyoruz” dedi.
Aylin Şık ise “Bugün Cudi Dağı’ndayız. Çok mutluyuz. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, bizi buraya getirdikleri için” ifadelerini kullandı.
Ecrin Tuncer de “Bayraklarımızla yürüyüş yaptık. Gerçekten çok güzel bir histi. Çok teşekkür ederim” dedi.
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.
Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlarda uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.
Turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Kiraladıkları klasik otomobillerle bölgeye gelen turistler ise ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.
Balonlar, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca uçtu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü Büyükçekmece’de birbirinden coşkulu etkinliklerle kutlandı.
7’den 70’e yüzlerce Büyükçekmecelinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı 23 Nisan kortej yürüyüşü, renkli ve unutulmaz görüntülere sahne oldu.
Kortej yürüyüşünün ardından tarihin ve bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi’nin önünde etkinliklerle kutlamalar devam etti. Çocukların şiir gösterileri ve halk oyunları gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun’’
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da gurur ve coşkuyla kutlandı. Büyükçekmece’de düzenlenen 23 Nisan Kortejine katılım oldukça yoğun oldu. Üstlerinde Atatürk tişörtleri ve ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen binlerce çocuk, Ulu Önder Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramı coşku içinde kutladı. Kortejde çocukla eşlik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şöyle konuştu:
‘’Bugün 23 Nisan. Tam 105 yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı 23 Nisan 1920 Birinci Meclis’in açıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce Birinci Meclis’i açıyor. Arkasından da Kurtuluş Savaşı’na başlıyor. Çünkü önce vatandaşları temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, arkasından İstiklal Mücadelesi. Gazi Meclis unvanını alan Birinci Meclis, Atatürk’ü Kurtuluş Savaşı’nda görevlendiriyor. Muhteşem bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın bu sene 105’incisini kutluyoruz. Şu anda Büyükçekmece’de ikinci bir kopyası, birebir aynı ölçüde Büyükçekmece’de yapılmış olan Birinci Meclis binasının önünde bu bayramı yapıyoruz. Bugün geleceğimizin istikbali, Cumhuriyetimizi koruyacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak çocuklarımız için çok önemli bir gün. Çünkü dünyada bu şekilde çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tüm dünya çocuklarının, ülkemizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun.’’
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Büyükçekmece’de düzenlenen kortej yürüyüşünde çocuklar, bu bayramı onlara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarak duygularını şöyle aktardı:
Cengizhan Ahmet Cengiz: ‘’Ata’mıza bu güzel bayramı bize hediye ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ata’mızı minnetle anıyoruz. Tüm genç arkadaşlarımın, çocuk arkadaşlarımın buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Ata’mıza büyük bir minnet borçluyuz. Ata’mızı bu güzel bayramda andığımız için kendimiz ve arkadaşlarımız adına çok onur duyuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Onurluyuz, gururluyuz. ‘’
Atatürk’ün yolunda ilerlemeye çalışıyoruz diyen Duru Belis Altunbaş: ‘’Burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Atatürk’ün yolunda ilerlemeye çalışıyoruz ve bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.’’
Belis Berra Özdemir ise, ‘’Bugün 23 Nisan. Çok mutluyuz, neşeliyiz. Atatürk bize armağan etti. Tüm çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun.’’
ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 1300 öğrenci ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritası oluşturdu. Kırmızı, beyaz kıyafetleriyle 1300 öğrenci ve öğretmenleri Türkiye haritasının içerisinde Türk bayrağı görseli drone ile görüntülendi. Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.
Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Özay Ala, "Bu anlamlı koreografi, sadece öğrencilerimizin değil, tüm milletimizin yüreğini bir araya getirdi. Cumhuriyetin temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak için buradayız. Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir" dedi. (DHA)
Erzurum'da kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde kent merkezini ziyaret etti. Şehri ilk kez gören öğrenciler, Erzurum Kongre Binası'nı ardından kale ve çifte minareli medrese gibi tarihi mekanları gezdi, bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çekti. Günü 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyerek sonlandıran öğrencilerinin geziden büyük zevk aldığını ve birçoğunun heyecandan gece uyuyamadığını söyleyen sınıf öğretmeni Dilan Yıldırım, "Çocuklar bugünü asla unutmayacaklar" dedi.
Karayazı ilçesine 161 kilometre uzaklıktaki 60 hane 320 nüfuslu kırsal Selenli Mahallesi’nin 23 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk kez yaşadıkları şehri gördü. Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya'nın, ‘Şehri görmeyen öğrenci kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenleri Dilan Yıldırım ve Derya Biliz ile minibüsle evlerinden alındı. Daha sonra Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren tarihi kararların alındığı Erzurum Kongre Binası'nı getirildi. Öğrenciler, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Atatürk ve kongre üyelerinin oturduğu sıraların önünde yetkililerin anlattıkları bilgileri cankulağı ile dinledi. Buradan çıkan ortaokul öğrencileri daha sonra Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi eserleri gezerek, bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesindeki yapay gölün içinde gemi şeklindeki iki katlı kafeteryaya çıkan öğrenciler etrafı izledi. Öğretmenleri ile söyledikleri türküler eşliğinde halay çeken öğrenciler, günü 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyerek sonlandırdı.
‘HEPSİ HAVALARA UÇTU’
Selenli Ortaokulu sınıf öğretmeni Dilan Yıldırım, öğrencilerle birlikte kendilerinin de güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Erzurum'a gelen çocukların derslerinde başarılı olduklarını belirten Yıldırım, "Çocuklara Erzurum'a gideceğimizi söylediğimizde çok mutlu oldular. Havalara uçtu hepsi. Çünkü daha önce gezi amaçlı hiç gezmemişlerdi. Erzurum bize çok uzak. Ayrıca dağ köyü olduğumuz için çocukların pek merkeze inme şansı olmuyor. Genelde şehir merkezine inmeyen ve şehrin kültürüne meraklı olan çocukları getirdik. Çok mutlu oldular. Bugünü asla unutmayacaklar" diye konuştu.
‘HER YIL 5 BİN ÖĞRENCİYİ ERZURUM’A GETİRİYORUZ’
Kentin güney ilçelerindeki kırsal bölgelerde yaşayan öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da buluşturmaya devam etiklerini söyleyen iş insanı Ferit Kaya, "Yaz, kış demeden 5 bin öğrenciyi öğretmenleri ile birlikte Erzurum'a getirerek gezdiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Karayazı'nın kırsal Selenli Mahallesi’ndeki köyden hiç çıkmamış 23 çocuğu Erzurum’la buluşturduk. Projeyi devam ettiriyoruz. Güney ilçelerimiz olan Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs'ta her yıl yaklaşık 5 bin çocuğu Erzurum'la buluşturuyoruz. Bu çocuklar köylerinden hiç çıkmamış. Karayazı ilçe merkezine bile inmemiş. Bu çocukların gözündeki mutluluğu görünce, yaşadıkları heyecana şahit olunca, bunu tekrar tekrar yaşamak istiyorum. İmkanlar el verdiği sürece bu projemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
‘KÖYDEN İLK KEZ ÇIKTIM’
Erzurum gezisini değerlendiren Selenli Ortaokulu öğrencilerinden Delila Beştaş (13), "Köyden ilk kez çıktım. İlk kez Erzurum'a geldim. Gemi çok güzeldi. Bunun gibi gölün üstünde yüzen bir gemi hayal ediyordum" diye konuştu.
Unutulmaz bir gün yaşadığını belirten Melike Çetin (12), "Buraya gelmek çok büyük heyecan kattı bize. Çok güzel yerler gördük" dedi.
Tarihi eserlerin kendisini çok etkilediğini ifade eden Hamza Kalaycı (12), "Buradaki tarihi eserler bizi çok derinden etkiledi. Çifte Minareli Medrese ve Kongre Binasını çok beğendim" ifadelerini kullandı.
Adana’da Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından imece usulü toplanan desteklerle düzenlenen etkinlikte kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı müzik eşliğinde doyasıya kutladı. Palyaçolar ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerle coşku içinde bir bayram geçiren çocuk hastaların mutlulukları yakınlarını duygulandırdı.
Balcalı Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Çocuk Servislerinin girişlerinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte dernek üyesi gönüllüler, doktor ve sağlık çalışanları başta onkoloji bölümü olmak üzere, lösemi ve yanık ünitelerinde tedavi gören hasta çocuklarla birlikte halay çekip eğlendi. Atatürk ve 23 Nisan baskılı tişörtler giyip ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocuklar palyaçolarla çiftetelli de oynadı. Çocukların yüzündeki mutluluk, onları izleyen yakınlarına ise zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.
‘PSİKOLOJİK BİR BAĞ KURUP ONLARI TESELLİ EDİYORUZ’
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en anlamlı şekilde kutlamak için imece usulü desteklerle bu tür bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, şöyle konuştu:
“40 yıldır gönüllü ekibim ile birlikte hasta çocuklar ve yakınlarına destek olmak için çalışıyoruz. Hastane çocuklarına ilaç, kıyafet, bez, doğum yapan hanımlara pijamalar, onkoloji çocukları bazen ilacını alamıyor onlara destek oluyoruz. Hasta yakınlarıyla psikolojik bir bağ kurup onları teselli ediyoruz. Çocuklarımızın en çok kıyafete ihtiyacı oluyor. Yiyecek olarak ise en çok muzu seviyorlar. Bugün de Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Çeşitli kurumlardan da destekler alarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi kıyafetlerimizi yaptırdı. Lütfiye Kısacık İlkokulu, çocuklarımız için bütün hediyelerimizi aldı. Çikolataları bir bağışçımız, süslerimizi ise gönüllü arkadaşlarımız temin etti. Biz burada güçlerimizi birleştiriyoruz ve tüm bunları imece usulü ile yapıyoruz. Böylelikle kanser, lösemi hastası ve yanık ünitesinde tedavi gören çok sayıda çocuğumuz unutulmaz bir gün geçirmiş ve bayramlarını kutlamış oluyor.”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız.
Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizler; çocuklarımızın demokrasi ve millî irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak; çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz"