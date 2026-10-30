Yurtta 103’üncü yaş coşkusu... İyi ki doğdun Cumhuriyet

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ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilanının üzerinden tam 103 yıl geçti. Ancak Türk milletinin Cumhuriyet coşkusu ve gururu hiç bitmedi, aksine her geçen yıl daha da büyüdü. Bu sene de bu büyük bayram, Türkiye’nin dört bir yanında coşkulu ve birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İşte yurttan bayram manzaraları... (AA-DHA-İHA)

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ATA’YA SEVGİ SELİ

Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, dün ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 77’ye binlerce vatandaş, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında Ata’sını ziyaret etti ve şükranlarını sundu. Devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir, gün boyu misafirlerini ağırladı.

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TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK NEFES KESTİ

TÜRK Yıldızları, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. On binlerce vatandaş, Anıtkabir avlusunda Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini izledi.

SOLOTÜRK’ün Eskişehir’deki uçuşu izleyenleri büyüledi.

Kapadokya ile Pamukkale’de sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

CADDELER KIRMIZI BEYAZ

Cumhuriyetin 103’üncü yıldönümü İstanbul’da çeşitli programlarla kutlandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, dün sabah Fatih’te bulunan İstanbul Valiliği binasında gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, tebrikleri fuaye alanında kabul etti. Kabul törenine katılanlar arasında 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki idare amirleri, askeri erkân, adli ve idari yargı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler yer aldı.

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ATAMIZ ISLANMASIN

Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle ıslanmaması için Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı.

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29 LİMANDA 29 GEMİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 29 gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 29 liman ziyareti yaptı, buralarda halkın ziyaretine açıldı. Gemiler ve büyük ilgiyle ziyaret edilen iller şöyle oldu: Rize - TCG İstanbul, Sürmene - TCG Kilimli, Karadeniz Ereğli - TCG Doğanay, İğneada - TCG Anamur, Dolmabahçe - TCG Kemalreis, İzmit - TCG Mızrak, Mudanya - TCG Akçay, Erdek - TCG Enez, Tekirdağ - TCG Işın, Çanakkale - TCG Gurbet, Gökçeada - TCG Türkeli, Bozcaada - TCG Karabiga, Foça - TCG Kalkan, İzmir - TCG Büyükada, Karşıyaka - TCG Karşıyaka, Çeşme - TCG Heybeliada, Kuşadası - TCG Ç-160, Didim - TCG Karayel, Yalıkavak - TCG Köyceğiz, Bodrum - TCG Yıldız, Marmaris - TCG 1. İnönü, Fethiye - TCG Kaş, Kaş - TCG Meltem, Antalya - TCG Bora, Alanya - TCG Atak, Anamur - TCG Karpaz, Mersin - TCG Tarsus, Gazimağusa - TCG Zıpkın, Girne - TCG Bandırma.

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KOMANDOLAR MEYDANLARI İNLETTİ

Bolu’da Kent Meydanı’nda tören düzenlendi. Özel teçhizatlı ve kar kamuflajlı komandolar, vatandaşların alkışları eşliğinde İzzet Baysal Caddesi’nde ‘Her Türk asker doğar’ ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyerek caddeyi inletti. Marşlar söylenerek yapılan yürüyüşün sonunda komandolar, hep birlikte Komando Andı’nı okudu. Manisa’da da İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri sahne aldı.

Komandolar yakın dövüş ve muaythai gösterisi yaptı. Jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriler de vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Kayseri’de de komandolar sahnedeydi. Kahraman Mehmetçik’in gösterisi ilgiyle izlendi.

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dalgıçlar sualtında Türk bayrağı açtı.

YAZIYOOOOOR CUMHURİYET’İN İLANINI YAZIYOR

Cumhuriyet’in 103. yılı, İstanbul Bakırköy’deki Marmara Forum’da çocukların neşesi, Türk bayrakları ve marşlarla kutlandı. Özel kostümleriyle gazeteci çocuklar, tabloid gazete dağıtarak ziyaretçilere bayram coşkusu yaşattı.

MSB’DEN ÖZEL KLİP

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet Bayramı’nı sanal medya hesabından yayımladığı video kliple kutladı. Klipte, Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntüleri ile Mehmetçik’in katıldığı operasyonlar yer aldı. Kliple birlikte paylaşılan mesajda ise “Bir millet, yüreğindeki bağımsızlık ateşiyle tarih yazdı! Biz, o ilk adımı atanların bugünkü sarsılmaz iradesiyiz. Mavi Vatan’da, Gök Vatan’da, geçit vermez dağların zirvesinde, Cumhuriyet’in aşılmaz kalesiyiz! Bizlere Cumhuriyet’i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” denildi.