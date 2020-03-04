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DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 01:55,Son Güncelleme:/

Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK’ya ’ışıklı’ destek

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Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK’ya ’ışıklı’ destek
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Niğde’de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla ’TSK’, ’1987’, ’BAĞIŞ’ ve 10 TL’ yazdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde devam ’Bahar Kalkanı Harekatı’na destek olmak için odalarındaki ışıklarla yurt binasında ’TSK’, ’1987’, ’BAĞIŞ’ ve 10 TL’ yazdı. Daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atarak yürüyen öğrenciler, tek tek şehitlerin isimlerini okudu.

Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK’ya ’ışıklı’ destek

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