2009 yılınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde ikamet etmeyen kişilerin, yaşadıkları ülkede ve kendi isimlerine kayıtlı araçları geçici olarak Türkiye’ye getirmesine izin verilmiştir.

Yurtdışından Türkiye’ye Araba Getirmek İçin İstenen Şartlar ve Belgeler (2020)

Yurtdışından yabancı plakalı bir aracı Türkiye’ye getirmek için araç sahiplerinden çok sayıda şarta uyması istenmektedir. Bu şartlar genel olarak; yurtdışı ve Türkiye’de bulunma süresi, pasaport kaydı ve vekalet işlemleri çerçevesinde oluşmaktadır. Bu kapsamda araç getirmek için istenen şart ve belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.

Yurtdışından araç getirmek isteyenlerin ikameti, taşıtın kayıtlı olduğu ülkede bulunmak zorundadır.

Türkiye’ye araç ile giriş yapılacak tarihten geriye bakıldığında, araç sahibinin son yılda en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir. Giriş tarihinden geriye bakıldığında son yılda 180 günden fazla Türkiye’de kalanların araç getirmesine izin verilmemektedir.

Getirilecek arabanın ikamet edilen ülkede ve taşıtı getiren kişinin üzerine olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vekalet ile bir başkasının aracını getirme imkanı da bulunmaktadır.

Vekaleten getirilecek araçlarda hem taşıt sahibi hem de aracı getiren kişinin ikamet adresinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması gerekmektedir.

Aracın Türkiye’ye girişi sırasında; ehliyet, yurtdışı mülkiyet belgesi ve Türkiye’de geçerli sayılan sigorta poliçesi istenmektedir.

Yurtdışından Araba Getirmede Emekli ve Çalışan Ayrımı Var mı?

Yurtdışından Türkiye’ye araba getirecek kişilerin araştırdığı konuların başında emekli ve çalışan ayrımı gelmektedir. Bu kapsamda iki statü arasındaki tek fark, araç ile ülke girişinden öncesinde bakılan Türkiye’de kalma süresidir. Bu kapsamda, yurtdışında emekli olup, ilk kez araç getirenlerde geriye dönük 185 gün yurtdışında bulunma kriterine bakılmamaktadır. Ancak hem emekli hem de çalışanlar, Türkiye’ye getirdikleri yabancı plakalı araçlarını yurt içinde en fazla 730 gün süreyle tutabilmektedir.