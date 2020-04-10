Yurtdışından telefon almak suretiyle Türkiye'ye getirmek ve yasal olarak kullanmak mümkündür. Tabii bunun için belli başlı bazı unsurları ele almak veya tamamlamak gerekmektedir. Böylece çok daha uygun fiyata alınan akıllı telefon Türkiye'de rahatlıkla kullanılabilir.

Yurtdışından Telefon Getirmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Yurtdışından telefon getirmek ve Türkiye'de kullanabilmek için pek çok kişi farklı yöntemler uyguluyor. Bu yöntemlerin başında gurbette bulunan tanıdıklar üzerinden telefon getirmektir. Yurtdışında satın alınan telefon Türkiye'ye getirilerek burada yasal uygulamalar üzerinden açılır ve kullanılır.

Tabii bu doğrultuda kişi bireysel olarak yurt dışına çıktığı zaman akıllı telefon alarak Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir. Yani yurt dışına ziyaret veya seyahat amaçlı gidilse dahi, akıllı telefon satın alarak Türkiye'ye getirilebilir. Ancak bunun sayı olarak belli bir kısıtlaması bulunmaktadır. Bu kısıtlama dahilinde telefonlar getirilebilir ve kullanılır.

Yurtdışından telefon getirmek ve kullanmak için ne yapılmalıdır?

Özellikle yurt dışında farklı ülkelerde tanıdıkları bulunan pek çok kişi, o ülkeden akıllı telefon almaya çalışıyor. Ancak Avrupa ülkelerinden ya da diğer farklı ülkelerden Türkiye'ye telefon getirmek ve bunu yasal olarak kullanabilmek için, IMEI kaydının yapılması gerekmektedir. Bu kayıt ise şu an güncel bilgiler doğrultusunda 1500 TL gibi bir miktarı kapsamaktadır. Tabii bu miktar her sene fiyat açısından değişkenlik gösteriyor. Bunun dışında yasal olarak IMEI kaydı yapılmadan yurtdışından alınan telefonu kullanmak mümkün değil.

Yurtdışından Telefon Getirmek ve Kullanmak İçin Başka Yol Var mı?

Eğer yurt dışından akıllı telefon aldıysanız ve bunu Türkiye'de yasal olarak kullanmak istiyorsanız, yapmanız gereken IMEI kaydı yaptırmaktır. Bunun dışında herhangi bir yol bulunmuyor. Elde ettiğiniz GSM operatörüne giderek bu işlemi güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca IMEI kaydını klonlamak suretiyle yasa dışı kullanım gerçekleştiren kişiler de bulunuyor. Ancak bu durumun ciddi cezaları olduğunu söylemek mümkündür.