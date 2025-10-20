Yurtdışından öğrenciler yarıştı

Haberin Devamı

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçların bu kurumlara kabul için başvururken kullanıldığı TR-YÖS, Türkiye’de 17 ilde, yurtdışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanıldı. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulandı. Soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekilde yer aldı. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi’nde 40, Temel Matematik Testi’nde 40 soru sorulurken adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi. Sonuçlar 14 Kasım’da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.