Yurtdışından gelen herkese tarama

KISITLAMANIN BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜK

(65 yaş üstü) 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş üstü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası ise 65 yaş üstü bu oran, yüzde 7.5’a düştü. Yani yarı yarıya azalmış oldu. Eğer aynı şekilde 15.7 şeklinde devam ediyor olsaydı, o durumda bu sayı iki katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olmasıyla sonuçlanabilirdi. 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum. Uzun süreli içeride kalmanın getirdiği bir takım sorunlar var. Bir hareketliliğin belli saatlerde sağlanması gerekiyor. 10 saat gibi zaman diliminin hepsini dışarıda kullanmaları gerekmiyor. Mümkün mertebe büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermek anlamında zorunlu zaman dilimlerini dışarıda geçirmelerini, geriye kalan süreyi evde geçirmelerini istiyoruz.

RİSKE GÖRE DEĞERLENDİRME

(Yurtdışı uçuşlar) Dünyada özellikle normalleşme döneminde uçuşlarla ilgili büyük tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Avrupa ülkeleri DSÖ dahil olmak üzere bu süreçte, havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa’dan farklı olarak şunu yapmak istiyoruz, yurtdışından gelen bütün vatandaşlarımızı sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Eğer hastalık bulgusu varsa o durumda biz gerektiğinde hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Bunun dışında ülkelerden gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte ülkelerdeki salgın durumu göz önüne alarak belirlemiş olduk. Bunu ülkelerle birlikte yaptık. 90 ülkeyi belirledik, sonra 60 ülke daha ilave edilmiş oldu. Bütün ülkelerle görüşülerek karşılıklı takvimlerle mutabık kalınmaya çalışıldı. Bu ülkelerden uçuşların yapıldığı dönemde bulaşın, vaka durumunun ne olduğunu haklı olarak bilmek istiyoruz, yani test yapmak istiyoruz. Eğer o ülke ile ilgili toplamda öngörülebilir bir düşüklüğün de olduğunu anlarsak daha sonra da örneklem yöntemiyle devam etmek istiyoruz. Risk olduğu tespit edildiğinde o durumu tekrar değerlendirme durumu içinde olacağız.

ÇOK YÜKSEK ORANIMIZ OLMAYABİLİR

(Antikor testi çalışması) Bu çalışma çok önemsediğimiz çalışma. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile bir karşılıklı dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Avrupa’da bu denli büyük çapta çalışma olmadığını, sonuçlarını merakla beklediklerini söyledi. Bu testin kimlere yapılacağı şu an belli. Sadece PCR değil, kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Şu an 8 ilde başlandı, yarın 5 il planlanmış olacak. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak. Sürü bağışıklığı denen durum ne kadar gerçekçi onu da göreceğiz. Ben öyle çok yüksek bağışıklama oranımızın olduğunu düşünmüyorum.

VİRÜLANSIN AZALDIĞINA DAİR ÇALIŞMA YOK

Şu ana kadar virülansın azaldığına dair dünyada ortaya konmuş bir çalışma yok. Şu anda virülansla ilgili bir sonuç elde edilmediğini biliyoruz. Bu mutasyon olmayacağı anlamına gelmez ama şu an için bilgimiz bu düzeyde.

(Sağlık çalışanlarına şiddet) Pandemi döneminde 1 milyon 100 bine yakın sağlık çalışanımızın fedakar ve özverili gayretinden sonra şiddeti asla artık duymamamız gerektiğine inanıyorum... Yüce yargımızın gereğini yapacağına inanıyorum.

ANADOLU’DA KISMİ ARTIŞ VAR

“İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün azaldığını rahat söyleyebiliriz. Her geçen gün özellikle 1 Haziran sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin bir sonucu. Diyarbakır’da son 3-4 gün yükseliş içinde 100 vakaya çıkan bir artış görüyoruz. Genel bir artıştan çok kültürel, sosyal, nişan gibi benzer etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün de bir yükseliş içinde... Ankara bugün için düşüşe geçmiş oldu. Bugün itibarıyla Konya’da da düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Bu tedbirlere uyulmazsa daha üzücü sonuçlar çıkabilir, başa dönebiliriz”

YENİ VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI 36

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 746 oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı günlük tabloya göre son 24 saatte 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Dün 2 bin 241 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839’a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 631’e, entübe hasta sayısı 280’e düştü. Koca, “Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir” tweet’i attı.