Yurtdışından da vekil çıksın

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Gideceklerini çok iyi biliyorlar. Amaçları, biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz, bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Kardeşim, sen milletin sesini bilmiyor musun, millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek. Seçim Kanunu’nu ister sabah ister öğle ister akşam değiştir, biz seni yolcu edeceğiz kardeşim. Milli iradenin Meclis’e yansımasını istiyoruz. Seçim barajı yüzde 3 olsun diyoruz, niye korkuyorsun? ‘Efendim, MHP barajı aşamaz onun için 7’ye çıkaralım’, bir parti için. ‘Efendim koltuklardan gideriz, acaba koltuğumuzu nasıl koruruz’ diye. Siyaset koltuk için yapılmaz, vatandaş için yapılır, ülke için, ülkenin geleceği, refahı, huzuru için yapılır. Yurtdışında çalışan işçilerimiz var, onlar niye milletvekili çıkaramıyorlar, onlar da olsun.

Haberin Devamı

ÇELENGE BİLE İZİN VERİLMEDİ

Yılda bir tıp bayramı var, gidip Atatürk anıtına çelenk bırakıp bayramlarını kutlayacaklar, o kadar basit bir şey, ona bile izin verilmedi. Sizi yurtdışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyin, burada kalacaksınız, beraber biz göndereceğiz.

GÜNEYDOĞU’YA GÜNEŞ TARLALARI

Hazırlığını yaptık, 100 bin dönüm güneş tarlasıyla 5 bin megavat elektrik üretip Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta çiftçilere sulama suyu elektriğini bedava vereceğiz. Bunun için bir; kuracağımız şirkete teşvik belgesi vereceksin. İki; Hazine arazisini tahsis edeceksin. Üç; EPDK’dan lisans vereceksin ve TEİAŞ engel çıkarmayacak. 5 bin megavat ne demek biliyor musunuz? Akkuyu’daki nükleer santralin üreteceği elektrik de 5 bin megavat. Önce benim insanım kazanacak.

Bahçeli de duysun bunu. Adam Afrika’ya gidiyor yer kiralıyor, ona ses çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gitmiş, çiftçiye ücretsiz elektrik verecek, ‘Vay sen oraya nasıl gidersin?’ Ben Türkiye’nin her noktasına alnım açık, vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin.”

SURİYELİLER KÜLTÜRÜMÜZÜ BOZUYOR

“20 yılın sonunda finansal sistemimizin çöktüğünü görüyoruz. Bugün Merkez Bankası’nın kasasında kendisine ait bir cent bile yok. Kapı kapı geziyorlar. Bahçeli’ye sormak istiyorum, tek bir cümle söyledin mi? Bu ülkenin şerefi itibarı yok mu? Oturuyorsun günün 24 saati CHP. Finansal çöküş ticari çöküşü getiriyor. Herkes anlık yaşıyor, kimse kimseye güvenemez noktaya geldi. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Hiç biliyorlar mı boşanma davaları ne kadar arttı diye. Bir kültürel çöküş yaşıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, ‘böyle giderse Hatay’da Suriyeliler çok daha fazla olacak’ diyor. Onların kültürü, oluşturdukları gettolar bizim kültürümüzü bozmaya başladı.”