Yurtdışında yaşayan milyonlarca gurbetçi bulundukları ülkeden Türkiye'ye araba getirmek için vergi araştırması gerçekleştirmektedir. Özellikle vergi hesaplaması nasıl olduğunu ve sürece neler girdiğini merak ediyor. Bu durum güncellenen ücretler ve bilgiler doğrultusunda ödenen unsurlar ile beraber ele alınmaktadır.

Yurtdışından Araba Getirmek İçin Vergi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yurt dışından Türkiye'ye araç getirmek ve bunun yasal hale getirilmesi için vergi ödenmesi gerekir. Bu vergiler ise sürecin içerisine giren bazı unsurlar ile beraber hesaplama üzerinden ele alınır.

- KDV hesaplaması,

- ÖTV’li bedel üzerinden KDV hesaplaması,

- Aracın silindir hacmi,

- ÖTV’li satış bedeli,

Belirlenmiş yüzdeler doğrultusunda güncel miktarlar üzerinden bu unsurlar ele alınarak vergi hesaplaması yapılır. Şu an %50 ÖTV bedeli ile beraber işlemler gerçekleşir ve buna göre yurtdışından Türkiye'ye araba getirmek işlemleri tamamlanır.

Yurtdışından Araba Getirmek İçin Vergi Hesaplama İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

Pek çok gurbetçi yurtdışından aldığı arabayı Türkiye'ye getirmek için vergi hakkında bilgi almaya çalışıyor. Bu doğrultuda belli başlı bazı kriterler ile beraber vergi hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Başta KDV ve ÖTV olmak üzere aynı zamanda aracın silindir hacmi ile diğer tüm unsurlar ele alınır. Bu durum aracın fiyat bedeli üzerinden de gerçekleşmektedir. Yani aracın fiyatını ne olduğuna bağlı olarak buna göre KDV ile ÖTV ve diğer unsurlar üzerinden hesaplama yapılır.

Hangi Araçlar Yurtdışından Vergi Hesaplaması ile Türkiye'ye Getirilebilir?

Amaca bağlı olarak pek çok araç Avrupa'dan Türkiye'ye getirebilmektedir. Hem bireysel olarak hem de ticari açıdan araç getirmek mümkün. Tabii bu işlemler amaca bağlı olarak farklı vergi hesaplaması üzerinden ele alınmaktadır. Bireysel olarak yukarıda sayılan unsurlar ile beraber vergi hesaplaması yapılır. Ticari açıdan ise yapılacak işe bağlı olarak belli başlı bazı katmanlar vergi hesaplamasına dahil edilmektedir.