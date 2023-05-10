Yurtdışında seçim tamam

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Yurtdışı temsilciliklerinde dün saat 15.00 itibarıyla 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy verdi. Gümrüklerde 125 bin 479 oy kullanıldı. Böylece yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşı olan seçmenlerin kullandığı toplam oy 1 milyon 817 bin 10’a yükseldi.

OYLAR YOLA ÇIKTI

Hâlâ oy kullanamayan yurtdışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, oy verme günü olan 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar 24 saat oy verebilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu. Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, havayoluyla Türkiye’ye taşınmaya başladı.

NASIL TAŞINIYOR?

Yurtdışında oy kullanma işleminin bugün tamamlanmasından sonra tüm ülkelerdeki oylar yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca, Ankara’daki ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenli alanda tutulacak. Türkiye’de 14 Mayıs saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıtılacak, adayların Türkiye’de aldığı toplam oylara eklenecek. Yurtdışındaki geçerli oylar, milletvekili seçiminde Türkiye’deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.