Yurtdışında İşyeri Açma Teşvikleri Nelerdir? Şirket Açma Teşviği Nasıl Alınır

Yurtdışında işyeri açmak isteyen vatandaşlar için nasıl teşviklerin olduğu da merak edilen konulardan birisidir.

Yurtdışında İşyeri Açma Teşvikleri Nelerdir?

Yurtdışında yaşayan ve işyeri açmak isteyenler için KOSGEB tarafından Yurtdışı Pazar Desteği Programı kapsamında teşvikler verilmektedir. Yurtdışında iş yeri açmak için bulunulan ülkede işyeri açma şartlarını taşımak gerekmektedir. Tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması ile işyeri açma işlemleri yapılmalıdır.

Bu teşvikler ise kişinin iş yerini açması için mali destek oluşturmaktadır. Yurtdışında işyeri açmak için KOSGEB teşvik desteğimde en yüksek limit 300.000 TL olmaktadır. Bu tutarın %70 inde geri ödeme istemezken, %30 u geri ödeme istenmektedir.

Yurtdışında işyeri açmak için desteklenen teşvik alanları ise şunlardır;

- Proje türüne ve kapsamına göre personel desteği,

- Yazılım gerektiren çalışma alanlarında yazılım desteği,

- Reklam ve tanıtım desteği,

- Fuarlara katılım desteği,

- Hizmet alma desteği,

- Danışmanlık ve belgelendirme desteği,

- Dijital pazarlama ve tanıtım ( dergi reklamı, dijital tanıtım ve yayınlama, katalog başımı) giderleri desteği

Yurtdışında Şirket Açma Teşviği Nasıl Alınır?

Yurtdışında işyeri açma teşvik desteğinden yararlanmak için başvuru yapmak gerekmektedir. Öncelikle e-devlet üzerinden giriş yapılarak KOSGEB' e kayıt olmak gerekmektedir. Bu kayıt öncesinde işletmenin kurulması gerekmektedir. Kayıt işleminde bulunan işletmenin kaydının yapılması gerekmektedir.

KOSGEB yurt dışı iş gezisi desteği bulunuyor. Bu destek ise 3.000 ile 5000 arasında değişiyor.

Kayıt işlemi sonrasında etkili bir projenin hazırlanması gerekmektedir. Bu projede işletmenin amacı, hizmetleri ve faaliyet dönemleri açıkça yer almalıdır. Projede yer alan işletme amacında işletme gücünü ve ihracatını arttırma, yurtdışı satışlarını arttırmak hedefleri yer almalıdır.

Turquality destek programı Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan markalaşma desteğidir. Bu destek yurtdışında işyeri açmak isteyenleri teşvik etmektedir. Bu teşvik için başvuran markanın Türkiye'de tescili yapılmış olmalıdır. Böylece başvuru yapıp destekten faydalanmak mümkün olmaktadır.