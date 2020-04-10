Pek çok insan yurtdışında evlendiği zaman, aynı şekilde yurtdışında boşanması gerekiyor mu yoksa Türkiye'de boşanma yeterli mi sorusunu merak etmektedir. Günümüzde artık sık noktaya ulaşmış boşanma davaları açısından, ayrıca farklı ülkelerde evlenip Türkiye'de boşanma davasının yeterliliği sorgulanmaktadır.

Yurtdışında Evlenip Türkiye'de Boşanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Eğer yurtdışında evlenip aynı şekilde yine yurtdışında boşanma işlemi yapılmışsa, Türkiye'de tanıma tenfiz davası açılarak boşanma davasının tanıtılması gerekir. Peki, Türkiye'de boşanma davası açmak yeterli midir? Buna evet cevabını vermek mümkün. Yani yurtdışında evlenseniz dahi özellikle Avrupa ülkeleri arasında, Türkiye'de direkt olarak dava açma imkanı bulunmaktadır. Çıkarılan kanun doğrultusunda yurt dışında evlenen vatandaşlar Türkiye'de boşanma hakkına sahiptir.

Yurtdışında Evlenip Orada Boşanma ile Türkiye'de Boşanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Eğer yurtdışında evlenip aynı şekilde yurtdışında boşanma davası ile kesin bir sonuç alınmışsa, bunun Türkiye'deki kararını ne olduğu merak ediliyor. Artık yurtdışı boşanma kararlarını yurtdışı temsilciliklerinde nüfusa işletmek yeterlidir. Böylece yabancı ülkede gerçekleşen boşanma davası Türkiye'de de geçerliliğini korumaktadır. Türkiye'de yeniden evlenme kararı alındığında yurtdışındaki boşanma davası böylece geçerli sayılıyor. Tabii bu yalnızca karşılıklı boşanma davası için verilen karar doğrultusunda geçerlidir.

Yurtdışında Evlenip Türkiye'de Boşanma Kararlarında Diğer Hususlar

Yurtdışında eğlenerek Türkiye'de boşanma kararı alınırken, bunu yurtdışı temsilciliklerinden nüfusta işletmek yalnızca boşanma için geçerlidir. Sürecin içerisine velayet, nafaka, maddi manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi unsurlar girdiğinde, daha farklı bir süreç işlemektedir. Böyle durumlar söz konusu olduğunda sürecini daha sağlıklı şekilde devam edebilmesi için doğrudan Türkiye'de boşanma davası açılması daha uygundur.

Yurt dışında boşanma kararı ile beraber Türkiye'de tanıma tenfiz üzerinden yapılan işlemler çok daha uzun ve maliyetli bir durum ortaya çıkarabilmektedir. O yüzden yurt dışında evlenip Türkiye'de boşanma kararı almak daha geçerli ve kararlı bir çözüm yoludur.