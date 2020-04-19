Yurtdışında 342 Türk hayatını kaybetti

“Yurtdışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 342’ye yükseldi. 74 ülkeden 25 binden fazla vatandaşı Türkiye’ye getirdik. Ramazan’dan önce dönmek isteyen, 70 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın başvurusunu aldık. 105 sefer planlandık. Salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uluslararası sistem, örgütler beklentileri karşılayamıyor. ABD’nin DSÖ’ye verdiği desteği kesmesi, bana göre çok yanlış. Eleştirilebilir ama bu dönemde desteğin kesilmemesi gerekir. Çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı videokonferans usulüyle toplanacak. Türkiye’den yardım talep eden 116 ülkenin 44’üne destek verdik.”