Yurtdışında 2. tur kuyruğu

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Yurtdışında ilk kez yapılan ikinci tur oylama için 73 ülkede, 151 temsilcilikteki 167 noktada sandık kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde daha önce iki gün olan oy verme süresi de beş güne çıktı. Yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde ikinci tur seçimlerde dün saat 22.30 itibarıyla 471 bin 734 oy kullanıldı.



3.4 MİLYON SEÇMEN



Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen 24 Mayıs akşamına kadar yurtdışındaki oy merkezlerinde, 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar ise gümrüklerde oy kullanabilecek. Gurbetçiler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy verebiliyor. Bu, işlem için randevu alınmasına gerek bulunmuyor.



YENİ REKOR GELEBİLİR



AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Hürriyet’e, Almanya, Avusturya başta yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sabahtan itibaren uzun oy verme kuyrukları oluşturduklarını ve yurtdışında ilk kez yapılan ikinci tur oylamaya gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Özel, “Yurtdışında ilk tur seçimlerde yüzde 49.40 olan katılım oranının, bu turda daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Bu oran bile yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkesine, bayrağına, milletine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız son derece duyarlı ve bilinçli. Geçersiz oy oranı da yurtdışında yurt içinin çok altında, sadece 15 bin 19” dedi.

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KKTC’DE YOĞUN İLGİ

KKTC’de kayıtlı 140 bin seçmen dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Yurtdışı seçmenlerin ilk tur seçimlere katılım oranı yüzde 53 olmuştu. Yüzde 59.1 katılım oranıyla ortalamanın üzerine çıkan KKTC’de seçmenler ikinci tur seçimlere de büyük ilgi gösterdi. Sandıklar Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta kuruldu. KKTC’de sayıları on binlerle ifade edilen yurtdışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırmamış seçmen de bulunuyor. İlk turda binlerce kişi, oy kullanmak için hava ve deniz yoluyla Türkiye’ye seyahat etti. 28 Mayıs’taki seçimler öncesinde de Ercan Havalimanı ve limanlarda ‘seçim trafiği’nin artması bekleniyor. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)