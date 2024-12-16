Yurtdışına gidenler dönmek istiyor

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“Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Hepsinden önemlisi gençlerimize biz bu özgüveni kazandırdık. Siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurtdışı güzellemesi yaptığına. ‘Ben varım’ diyeceksiniz. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan ‘Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, falanca ülke şunu kazandı’ görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Yurtdışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor. Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır.

İNSAN VE PARA YÖNETİMİNDE HASSASIZ

Zulüm en büyük hasmım. İşte, en son Suriye’de yaşadıklarımız bunun çok açık bir örneğidir. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım. Hele hele bizim milletimiz tarih boyunca zulme açık kapı bırakmamıştır. Türk milleti adaletiyle tüm dünyada örnek olmuştur. Ülkenin yönetiminde iş planlamasında çok dikkatliyiz. Dünyaya yön verme noktasında ekibimizin bu yönü çok güçlü. Bu yönüyle ekibimiz ikili ve uluslararası ilişkilerde başarılı. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. İnsan ve para yönetiminde çok hassasız. İnsan yönetimi, para yönetimi bizi başarıdan başarıya götürmüştür.”

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ÇAY MI KAHVE Mİ

Erdoğan bir gencin, “Çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi?” sorusuna, “Bir Rizeli olarak ‘Çayı sevmiyorum’ dersem olur mu? Hele hele kıtlamayla içilen çay, o da ayrı bir zevk. Onun yeri de burası.” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yer alan müzisyen Ferhat Göçer’e de “Sarı Gelin” isimli türküde ve “Islak Islak” adlı şarkıda eşlik etti.

GENÇLER EŞ BEĞENMİYOR

“Özellikle üniversite gençliğimizin, aile kavramı üzerindeki duruşunun çok farklı olması lazım. Şu an üzerinde durduğumuz bir konu, gençler nedense evlenmiyor. (Boşanmalar) O da artıyor. Erkekler kızlara, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz, ‘Aracı olalım’ diyoruz ama bakıyorsun maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Ben 25 yaşında evlendim. Şimdi bakıyoruz 30, 35, 40... Bir an önce evliliği yapmak lazım.”