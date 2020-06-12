Yurtdışı seferler başladı, İstanbul dünyaya açıldı

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurtdışı seferler de kademeli olarak yeniden başladı.

İlk yurtdışı seferler İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya düzenlendi. İngiltere uçuşunda kısıtlama uygulanmazken, Almanya uçuşuna Almanya ile AB vatandaşlarının yanı sıra oturum izni bulunanlar ya da önceden kullanılmış eğitim ve iş amaçlı vizeye sahip kişiler ile ilaç sektörü, gemi adamı, mevsimlik çalışan, tarım, medya veya metal sektöründe çalışanlar kabul edildi. Hollanda uçuşuna da yalnızca AB ve Hollanda vatandaşları ile oturum izni olanlar alındı.

15’İNDE BELÇİKA VE FRANSA’YA

Yurtdışı uçuşların 15 Haziran’da Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, İsviçre ve Katar, 28 Haziran’da da Danimarka ile devam etmesi bekleniyor. Yine Türkiye’den bu ülkelere yönelik uçuşlarda da Hollanda’da olduğu gibi AB ya da o ülkenin vatandaşı olma şartı ya da oturum izni belgesi aranacak. Bunun dışında İsviçre ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri, istihdam belgesi, resmi toplantı gibi bazı özel şartlarla da Türkiye’den yolcu kabul edebilecek. Diğer ülkelerle de uçuşların başlatılmasına yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla görüşmelerini sürdürürken, uçuşlara başlama tarihlerinin günlük olarak değişebileceği belirtildi. Son görüşmelerde Rusya ile 15 Temmuz’da, İtalya ile 1 Ağustos’ta, ABD ile 1 Eylül’den itibaren seferlerin başlatılmasının planlandığı öğrenildi.

Saat 17.15’te ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na yurtdışından gelen ilk yolcu uçağı iniş yaptı. AnadoluJet’in TK 7741 sefer sayılı Düsseldorf-İstanbul uçağından inen yolcular, termal kameralarla vücut ısıları ölçüldükten sonra Türkiye’ye giriş yaptı.

ATEŞÖLÇER

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular içeriye ateşleri ölçülerek alındı, içeride ayrıca termal kameralı görevliler ateş kontrolü yaptı.

Yolcular uçuş kartlarını da kendileri okuttu.

BİR HAFTALIĞINA GELMİŞTİM, KALDIM

Tatil için Türkiye’ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla yaklaşık üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, “11 Mart’ta bir haftalığına tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere iptal oldu. Bugün (dün) açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum, eşim orada, evim orada” dedi. Amsterdam’da yaşayan Neriman Avcı ise “Üç aydır Türkiye’deyim, koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum Türkiye’de okuyor, onun için gelmiştim” ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY’DAN AB’YLE GÜVENLİ TURİZM KONFERANSI

◊ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ülkedeki güvenli turizm çalışmalarını anlatmak üzere Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Büyükelçileri ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Delegasyonun talebi üzerine yapılan görüşmede Bakan Ersoy, AB ülkelerine Türkiye’deki “Turizm Sertifikasyon Programı”nı anlattı. Türkiye’yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri detaylarıyla aktaran Bakan Ersoy, büyükelçilerin uygulamaya yönelik sorularını da yanıtladı. AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile maslahatgüzarı Eleftheria Pertzinidou’nun katılımıyla gerçekleşen görüşmede 21 büyükelçi yer aldı. (◊ Umut ERDEM / ANKARA)

