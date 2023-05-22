Yurtdışı seçmenden tüm zamanların rekoru

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YURTDIŞINDA oy verme işleminin ikinci gününde Türk vatandaşları yine sandığa koştu. Dün saat 19.35 itibarıyla Yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy veren seçmen sayısı sadece 2 günde toplam 1 milyon 38 bin’e yükseldi.

ALMANYA KULLANILAN OY SAYISINDA LİDER

Yurtdışındaki vatandaşlar temsilciliklere ilk günden akın ettiler. 20 Mayıs’ta yurtdışı temsilcilikleri ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı. Gümrüklerde ise toplam 19 bin 477 kişi sandığa gitti. 2014’ten beri sandıkların kurulduğu yurtdışında, ilk gün sonunda toplam 530 bin 403 kişi oy verdi.

Bir önceki seçim olan 2018 seçimlerinde ilk 5 günde oy kullananların sayısı sadece 328 bin 575’ti. Böylece, yurtdışında oy verme sürecinde tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı. 1 milyon 501 bin 152 Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da ilk gün sandığa gidenlerin sayısının 200 bini aştığı öğrenildi. YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel, Hürriyet’e, ikinci turda ilk günde rekor sayıda oy kullanıldığını bu ilginin devam etmesini beklediğini söyledi.

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1. TURUN İLK 4 GÜNÜNÜ AŞTI

28 Nisan - 9 Mayıs arasında yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin (1 Mayıs saat 21.00 itibarıyla) ilk 4 gününde yurtdışındaki seçmenlerden 644 bin 972’si yurtdışı temsilciliklerde, 52 bin 605’i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577’si oy kullanmıştı. İkinci tur seçimde, ilk turda 4 günde oy veren seçmenden daha fazla sayıda seçmen sandığa gitti. İlk iki günde kullanılan geçerli oyların yaklaşık yarısı sayısında seçmen oyunu kullandı.

İLK TURA KATILIM 53.73

- İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu. Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

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73 ÜLKEDE 67 NOKTA

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 28 Mayıs’ta yapılacak seçim için Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen yurtdışında ve gümrüklerde oy kullanacak. Yurtdışı temsilciliklerde önceki gün (20 Mayıs Cumartesi) başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs Çarşamba gününe kadar, gümrüklerde ise oy verme günü olan 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek.