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Yurtdışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi

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#Yurtdışı#Seçim#Oy
Yurtdışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 05:32

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurtdışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.

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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurtdışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi. Yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurtdışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

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#Yurtdışı#Seçim#Oy

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