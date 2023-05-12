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Yurtdışı oyları 5 kilitli odada

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#AK Parti#CHP#MHP
Yurtdışı oyları 5 kilitli odada
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Yurtdışında kullanılan 1 milyon 691 bin oyun bulunduğu mühürlü torbalar Ankara’ya ulaştı. Oylar, ATO Congresium’da 5 kilitli bir odada korunmaya alındı... Odanın bir anahtarı YSK Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nda diğer anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin temsilcilerinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

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Yurtdışında kullanılan 1 milyon 691 bin 531oyun bulunduğu mühürlü oy torbalarının Ankara’ya getirilmesi işlemi tamamlandı. Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’na ulaşan oylar ATO Congresium’da üzerinde 5 asma kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunmaya alındı. Kapıdaki bu kilitlerden ilki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na ait kilit. Diğer dört kilit ise AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerine ait kilitler.

Yurtdışı oyları 5 kilitli odada

ANAHTARLAR 5 TEMSİLCİDE

Bu beş kişi bir araya gelerek, kilitler ve sonra da kapı açılabilecek. Bugün bu oylar kapı açılıp mühürlü torbalar çıkarılarak, ülkelere göre tasnif edilecek. ATO Congresium’da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 noktada sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs’ta tamamlanmıştı.

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Yurtdışı oyları 5 kilitli odada

Yurtdışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eşzamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy kullanılmaya devam edilebilecek.

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#AK Parti#CHP#MHP

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