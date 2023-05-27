Yurtdışı oylar ankara’ya geldi! Gümrüklerde son iki gün

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi, 20 Mayıs’ta başladı ve 24 Mayıs’ta sona erdi. Yurtdışı seçmenlerin kullandığı oylar, kargo uçaklarıyla önce İstanbul sonra Esenboğa Havalimanı’na ardından ATO Congresium’a taşındı. Oylar diplomatik torbalardan çıkarılarak, yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurtdışı temsilciliklerine göre tasnif edilmeye başlandı.

BEŞ KİLİTLİ ODADA

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kapısında beş ayrı kilit olan bölümde sıkı güvenlik önlemleriyle oylar korunacak. Bu kapının anahtarları YSK Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu ve YSK’daki dört siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Başkan ve dört siyasi parti temsilcisi bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor. ATO Congresium’da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride polis ve güvenlik görevlileri 7/24 görev yaparken, kamera kaydı da alınıyor.

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Yurtdışı oylar, ülkelere göre tasnif edilmeye başlandı.

GÜMRÜKLER DEVAM

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son iki güne girildi. YSK verilerine göre yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmenlerle birlikte dün saat 20.00 itibarıyla gümrüklerde oy veren seçmen sayısı 1 milyon 912 bin 30’a ulaştı. Yurtdışı kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy verme günü olan 28 Mayıs Pazar (yarın) günü saat 17.00’ye kadar gümrüklerde oy kullanmaya devam edecek.

BAŞKAN UĞUZ: ‘BU KEZ SAYIM ÇABUK BİTER’

YurtdışI İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ali Uğuz, dün oy torbalarının tasnif işlemlerini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Bu demokrasimiz için olumlu bir gelişmedir. İkinci turda 73 ülke ve 167 temsilcilikte kullanılan oy sayısı 1 milyon 783 bin 107’dir. Gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113 bin 887 olup, 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam etmektedir. Bin 460 sandık sayım alanlarına taşındı. 28 Mayıs akşamı saat 17.00’de yurtiçinde tüm sandıklar kapandıktan sonra eşzamanlı olarak sayıma başlanacak. Seçimin birinci turunda sayım işlemi sıkışık bir alanda yapıldı. Yurtiçi sandıklarda 300-400 oy çıkarken, yurtdışı sandıklardan 1500-3000 arası oy çıkıyor. Yurtiçi sandıklara kıyasla yurtdışı sandıklarda daha fazla oy bulunması da sayım işlemini uzattı. İkinci turda zarfta yalnızca bir pusula bulunması nedeniyle işlemlerin daha çabuk tamamlanacağını tahmin ediyorum. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’ndan müşahitlik için yoğun talep geldi. Ancak, işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına sınırlama getirdik.”

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Hâkim Ali Uğuz