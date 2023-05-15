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Yurtdışı oy kuyruğu

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#Yurtdışı Oy#Seçim#Sandık
Yurtdışı oy kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara’ya getirilen oyların bulunduğu ATO Kongresium’da görevliler ve partililer oy sayımını yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, “Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut” dedi.

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#Yurtdışı Oy#Seçim#Sandık

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