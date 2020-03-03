Yurtdışı nasıl yazılır? Yurt dışı TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Kelimenin doğru yazımı 'yurt dışı' olmaktadır. Bazı belirsiz kaynaklarda bitişik yazımına yer verilirken, bazı kaynaklarda da ayrı yazımı bulunur. Ancak Türkçe Sözlük kaynak olarak ele alındığında doğru yazımı yurt dışı olmaktadır.

Yurtdışı Nasıl Yazılır?

Belirtildiği üzere kelimenin doğru yazımı ayrı şekliyle, yurt dışı olmaktadır. Sadece Türkçe Sözlük kaynak olarak yer almayıp, pek çok kaynakta da doğru yazımın ayrı olduğu bilgisi yer almaktadır. Şayet tek kaynak TDK Sözlüğü olursa da doğru yazıma dair bilgi kesin olarak TDK Sözlüğünde yer alır.

Yurt Dışı TDK

TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı 'yurt dışı' olmaktadır. Sözlükte aratılan kelime bitişik vaziyette yer aldığında sonuç bulunmamaktadır. Dolayısıyla bitişik haliyle kullanılan kelime, Türkçe Kullanım Kılavuzu'na göre geçersiz sayılmaktadır.

TDK Sözlüğünde yurt dışı kelimesi;

- Yurt sınırları dışında olan (Sıfat).

- Yurt sınırları dışındaki her yer (İsim) anlamı ile yer almaktadır.



Yurt Dışı Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kelimenin doğru yazımına da anlamının ifade edildiği kısımların başında yer verilmiştir. Kelimenin doğru yazımı ise örnek bir cümle içerisinde şu şekilde yer almaktadır.

'' Yurt dışı hayalleri bizim için rüyadan ibarettir.''