Yurtdışı ilk turu 5 günde geçti

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Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) dün saat 20.15 itibarıyla yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417 olarak açıklandı.



GÖZLER GÜMRÜK OYLARINDA



Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen isterse, oy verme günü olan 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar gümrüklerde oy kullanabilecek. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 5 günde toplam 1 milyon 783 bin 107’si oy kullandı. İlk turda yurtdışı temsilciliklerde, 13 günde oy veren seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 287’ydi. Böylece, sadece yurtdışı temsilciliklerde ikinci turda 5 günlük süreçte kullanılan oylar 91 bin 820 artarak, 1 milyon 783 bin 107’ye çıktı. Yaklaşık 100 bin seçmen daha bulundukları ikinci turda sandığa giderek, oy verdi. Önceki gün saat 18.24 itibarıyla gümrükler dahil oy veren seçmen sayısı da 1 milyon 839 bin 488’e ulaştı. İlk turda gümrük ve temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470’ti. Böylece, yurtdışında daha sandıklar kapanmadan ilk turda kullanılan toplam oy sayısı da 18 seçmenle geçildi. İlk turdaki gibi 150 bine yakın veya üzerinde seçmen gümrüklerde sandığa giderse, ikinci turda oy kullanan seçmen sayısı iki milyonu aşacak. Böylelikle Türk siyasi tarihine geçecek.