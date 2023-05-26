Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yurtdışı ilk turu 5 günde geçti

Güncelleme Tarihi:

#Yurtdışı#Oy#YSK
Yurtdışı ilk turu 5 günde geçti
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi önceki gün sona ererken, gümrüklerde Türk vatandaşları oy kullanmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) dün saat 20.15 itibarıyla yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417 olarak açıklandı.

GÖZLER GÜMRÜK OYLARINDA

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen isterse, oy verme günü olan 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar gümrüklerde oy kullanabilecek. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenden 5 günde toplam 1 milyon 783 bin 107’si oy kullandı. İlk turda yurtdışı temsilciliklerde, 13 günde oy veren seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 287’ydi. Böylece, sadece yurtdışı temsilciliklerde ikinci turda 5 günlük süreçte kullanılan oylar 91 bin 820 artarak, 1 milyon 783 bin 107’ye çıktı. Yaklaşık 100 bin seçmen daha bulundukları ikinci turda sandığa giderek, oy verdi. Önceki gün saat 18.24 itibarıyla gümrükler dahil oy veren seçmen sayısı da 1 milyon 839 bin 488’e ulaştı. İlk turda gümrük ve temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470’ti. Böylece, yurtdışında daha sandıklar kapanmadan ilk turda kullanılan toplam oy sayısı da 18 seçmenle geçildi. İlk turdaki gibi 150 bine yakın veya üzerinde seçmen gümrüklerde sandığa giderse, ikinci turda oy kullanan seçmen sayısı iki milyonu aşacak. Böylelikle Türk siyasi tarihine geçecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yurtdışı#Oy#YSK

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik