Yurtdışı eğitiminde rota değişti

Haberin Devamı

Türk öğrencilerin yurtdışında üniversite eğitimi hayalleri son yıllarda farklı bir gerçeklikle karşı karşıya. ABD’de öğrenci vizelerine getirilen ek kontroller, Polonya’daki randevu krizi ve Schengen ülkelerindeki yığılmalar, birçok Türk öğrenciyi mağdur etti. Özellikle ABD’de mevcut vizesi biten öğrencilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi yeni vize sürecini uzatıyor. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Birliği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz mevcut durumu şöyle anlattı:

VİZE KOLAYLIĞI SAĞLAYAN ÜLKELER SEÇİLİYOR

“Yurtdışı eğitim aslına anne babalar açısından çocuklarının geleceğine bir yatırım. Ancak vize alma süreçleri artık çok daha zorlayıcı ve eleyici olabiliyor. Yurtdışında üniversite okumak isteyenlerin özellikle yaşam ve eğitim maliyetlerinin uygunluğu nedeniyle yöneldiği Polonya’da yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu bulmak neredeyse imkânsız hâle gelirken Schengen ülkelerinin çoğunda vize konusunda benzer zorluklar yaşanıyor. Bu nedenle öğrenciler artık 5-6 ay öncesinden başvuru yapmayı zorunlu görüyor. Yani yurtdışı eğitim planlamasının ilk adımını ‘vize süreci’ oluşturuyor.”

Haberin Devamı

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, vize kolaylığı sağlayan ülkeler öğrencilerin gözünde cazibe merkezi haline geldi. Bu yıl Yunanistan, Macaristan ve Litvanya başta olmak üzere, süreçleri hızlı işleten ülkeler tercih listesinde üst sıralara çıktı. Yunanistan’da komşuluk avantajı, Macaristan’da İngilizce programların yaygınlığı, Litvanya’da ise uygun eğitim ücretleri gençler için cazip unsurlar. Ayrıca Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa’da bazı alternatifler, kısa sürede sonuçlanan vize işlemleriyle dikkat çekiyor. Ukrayna’yı tercih eden ancak savaş sebebiyle başka yerlere yönelen öğrencilerin de ekonomik olarak alternatifi Doğu Bloku ülkeleri oldu.

Yılmaz’a göre, öğrencilerin üniversite seçerken yalnızca program kalitesine değil, vize normallerine de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü geç başvuru yapan öğrenciler eğitim haklarını kaybedebiliyor. Geçtiğimiz yıl İtalya’ya geç giden öğrenciler, devamsızlık nedeniyle okullarından uzaklaştırılmış ve davalık olmuştu.

Haberin Devamı

Ayrıca 17 yaşındaki öğrencilerin refakatçisiz yurtdışına çıkamayacağı, belgelerin eksiksiz ve zamanında hazırlanmasının şart olduğu hatırlatılıyor.

ULUSLARARASI KARİYER HEDEFİ

HER yıl daha fazla genç, Türkiye’de üniversite kazanmasına rağmen yurtdışına yöneliyor. Bu tercihte mezuniyet sonrası yaşam koşulları, iş bulma olanakları ve küresel kariyer hedefleri de artık belirleyici. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Birliği (YEDAB) üyesi kurumlar arasında yapılan ve deneyimlerinin ele alındığı anket, Türk öğrencilerin neden yurtdışını tercih ettiğini de ortaya koydu. Buna göre en önemli motivasyonlar şöyle:

Haberin Devamı

- Mezuniyet sonrası çalışma imkânları.

- Daha kaliteli eğitim beklentisi.

- Uluslararası kariyer fırsatları.

- Dünya vatandaşı olma arzusu.

- Ekonomik sebepler ve bazı ülkelerdeki uygun okul fiyatları da öğrencilerin tercihlerinde rol oynuyor.