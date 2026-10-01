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Yurtdışı burs ücretleri arttı

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#Yurtdışı Bursları#Öğrenci Destekleri#Eğitim Bakanlığı
Yurtdışı burs ücretleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ”, Resmî Gazete’de yayımlandı.  Resmî burslu öğrencilere ödenecek aylık yurtiçi bursu lisans öğrencileri için 4 bin TL, lisansüstü öğrenciler için 8 bin TL olarak belirlendi.

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Eski ücretler lisans öğrencileri için 3 bin, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL’ydi. Yurtdışında burslu lisans öğrenimi yapmaya hak kazanan ancak gönderilinceye kadar Türkiye’deki bir üniversiteye devam eden öğrencilere de bir öğretim yılını aşmamak şartıyla lisans seviyesinde yurtiçi bursu ödenecek. Yurtdışında öğrenime başlayacak ve talepte bulunacak öğrenciler, ilk iki aylık burslarını peşin alabilecek. Öğrencilere kitap, defter ve kırtasiye gibi giderlerin karşılanması amacıyla aylık burs tutarının 12’de biri kadar ek ödenek de verilecek.

İNGİLTERE’DE 1.520 STERLİN

Yurtdışı burs tutarları ülkelere ve öğrenim seviyelerine göre ayrı ayrı düzenlendi. Lisansüstü öğrenim gören öğrencilere aylık olarak İngiltere’de 1.520 sterlin, ABD’de 2 bin 240 dolar, Almanya ve Fransa’da 1.840 avro, Kanada’da 2 bin 130 Kanada doları ödenecek. Lisans öğrencileri için ise aylık burs İngiltere’de 1.370 sterlin, ABD’de 2 bin 10 dolar, Almanya ve Fransa’da 1.650 avro, Kanada’da 1.920 Kanada doları olacak. Japonya’da lisans öğrencilerine 226 bin 800, lisansüstü öğrencilere 252 bin Japon yeni verilecek.     

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ULAŞIM VE OKUL MASRAFLARI KARŞILANACAK

Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin yurtdışına gidiş ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş için kullanacakları ekonomi sınıfı uçak, tren veya otobüs bileti ücretleri karşılanacak. Öğrenim ülkesi ya da şehri değiştirilen öğrencilerin yeni öğrenim yerine ulaşım giderleri de belirlenen şartlarla ödenecek. Yurtdışındaki okulların gerekli gördüğü ve Bakanlığın onay verdiği öğrenim giderleri öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık veya kurum tarafından karşılanacak. Ancak park, ulaşım, konaklama ve gecikme faizi okul ücreti kapsamında ödenmeyecek.

 EĞİTİM SERVİSİ

 

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#Yurtdışı Bursları#Öğrenci Destekleri#Eğitim Bakanlığı

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