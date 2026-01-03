Yurtdışı başvurular başladı... İşte ülke ülke burs rehberi

Haberin Devamı

JAPONYA

Japonya hükümeti, MEXT 2026 Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu: Nikkensei ve Öğretmen Eğitimi Bursu: Kyokensei bursları için başvuruları açtı. Japon kültürünü tanımak ve Japonca bilgilerini geliştirmek isteyen yabancı öğrencilerle öğretmenlere ülkedeki üniversitelerde burs veriliyor. Kabul alan öğrencilerden okul kayıt ve harç ücretleri alınmadığı gibi, eğitim süresince nakit harçlık ödemesi de yapılıyor. Bursa başvurabilmek için Japonca veya Japon kültürü ile ilgili bir bölümde lisans öğrencisi olmak gerekli. Son başvuru tarihi 18 Ocak.

İNGİLTERE

İngiltere’de en çok bilinen burs olan Chevining’in başvuruları geçtiğimiz ekim ayında sona erdi. Ancak GREAT Bursları kapsamında farklı üniversitelerde yüksek lisans eğitimi için burslar veriliyor. Üniversite bazlı yürütülen programda, burs tutarları genellikle 10 bin sterlin seviyesinden başlıyor. Son başvuru tarihi: Üniversiteye göre değişiyor ancak çoğunlukla mart–mayıs arasında bitiyor.

HOLLANDA

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yürütülen NL Bursu, Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen öğrencileri kapsıyor. Lisans ve yüksek lisans programlarında, eğitimin ilk yılı için 5 bin Euro burs desteği sağlanıyor. Son başvuru tarihi: Üniversiteye göre farklılık gösteriyor ancak çoğu okulun başvuru tarihi şubat ve nisan ayları arasında değişiyor.

İTALYA

Türk Eğitim Vakfı’nın desteklediği TEV–FIAT / TOFAŞ Burs Programı, İtalya’da mühendislik ve işletme alanlarında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere yönelik. Politecnico di Milano ve Politecnico di Torino başta olmak üzere seçili üniversitelerde geçerli olan program, öğrenim ve yaşam giderlerini kapsıyor. Son başvuru tarihi: 6 Ocak 2026

MACARİSTAN

Macaristan hükümeti tarafından yürütülen Stipendium Hungaricum programı kapsamında Türkiye’den başvuran öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora bursları sunuluyor. Burs; öğrenim ücreti muafiyeti, aylık ödeme ve konaklama desteğini içeriyor. Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2026

ALMANYA

Almanya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için DAAD bursları ile birlikte Türk Eğitim Vakfı’nın TEV–DAAD Yüksek Lisans Bursu öne çıkıyor. Program Almanya’daki devlet üniversitelerinde yüksek lisans yapmak isteyen adaylara yaşam desteği sağlıyor. Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2026

RUSYA

Rusya Federasyonu hükümeti tarafından verilen devlet bursları kapsamında Türkiye’den başvuran adaylara lisans, yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi için burs imkânı tanınıyor. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda toplam 300 kişi burs almaya hak kazanacak. Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2026

ÇİN

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından verilen burslar; lisans, yüksek lisans, doktora ve akademik araştırma düzeylerini kapsıyor. Burslar öğrenim ücreti, konaklama ve aylık ödemeleri içeriyor. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 2026–2027 akademik yılı için tahsis edilen toplam 13 adet lisans, yüksek lisans, doktora, akademisyenlik ve kıdemli akademisyenlik bursu için başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi: 8 Ocak 2026.

İSVEÇ

İsveç hükümeti tarafından verilen Swedish Institute (SI) Yüksek Lisans Bursları, İsveç’te tam burslu yüksek lisans yapmak isteyen uluslararası öğrencilere yönelik. Burs; öğrenim ücreti, aylık yaşam desteği ve sigortayı kapsıyor. Son başvuru tarihi: 9 Şubat 2026

GÜNEY KORE

Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen Global Korea Scholarship (GKS) programı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde tam burslu eğitim imkânı sunuyor. Burs; öğrenim ücreti, aylık ödeme, sağlık sigortası ve Korece hazırlık eğitimini kapsıyor. Son başvuru tarihi: Lisans için Mart 2026 ve lisansüstü için Nisan 2026

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu tarafından verilen Swiss Government Excellence Scholarships, yüksek lisans, doktora ve araştırma yapmak isteyen adaylara yönelik. Akademik başarı ve araştırma önerisi temel kriter olarak değerlendiriliyor. Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2026

İRLANDA

İrlanda Hükûmeti’nin sunduğu Government of Ireland (GOI-IES) Bursu, İrlanda’da 1 yıl yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere veriliyor. Burs kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti ve 10 bin Euro yaşam desteği sağlanıyor. Son başvuru tarihi: 12 Mart 2026

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen MAEC-AECID bursları, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeylerini kapsıyor. Program özellikle sosyal bilimler, kültür ve kalkınma alanlarına odaklanıyor. Son başvuru tarihi: Mayıs 2026

FRANSA

Fransa’da eğitim almak isteyen öğrenciler için ise Eiffel Mükemmellik Bursu başta olmak üzere büyükelçilik ve üniversite destekli alternatif burs programları da bulunuyor. Programlar yüksek lisans ve doktora düzeyinde aylık burs ve harç muafiyeti sağlıyor. Son başvuru tarihi: 8 Ocak 2026

ÖĞRETMENLERE ABD FIRSATI

Fulbright Eğitimde Mükemmeliyet ve Başarı (TEA) Programı, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan İngilizce öğretmenlerine ABD’de 6 haftalık mesleki gelişim imkânı sunuyor. Programa katılan öğretmenlere yaşam giderlerini karşılayacak burs, sağlık sigortası ve gidiş-dönüş uçak bileti sağlanıyor. Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2026.