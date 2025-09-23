Yurt skandalında 6 kişi adliyede

Haberin Devamı

İSTANBUL Zeytinburnu’nda bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.