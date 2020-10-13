Yurt önünden bisiklet lastiği hırsızlığı kamerada

Olay, dün Büyük Bölcek Mahallesi 2411 Sokak'taki öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan Emir Gün (18), kaldığı yurdun yangın merdiveninin korkuluğuna bisikletini kilitleyip, içeri girdi. Bir süre sonra bisikletinin yanına dönen Gün, ön lastiğinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Gün, yurt yöneticisi Eyüp Aslan ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kimliği belirsiz bisikletlinin, önce Gün’ün bisikletinin kilidini kırmaya çalıştığı, kıramayınca da ön lastiğini söktüğü sonra gözcülük yaptığı ihtimali üzerinde durulan başka bisikletliye lastiği verdiği anlar görüldü. Hırsızlık şüphelisi 2 kişinin daha sonra farklı yönlere gidip, gözden kaybolduğu belirlendi. Bunun üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelip, inceleme yapan polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Olayı anlatan yurt yöneticisi Eyüp Aslan, ”Bisiklet hırsızları öğrencimizin bisikletinin ön lastiğini söküp götürüyorlar. Bizde durumu güvenlik kamerasından tespit edip polis ekiplerine bildirdik” dedi.