Yurt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yurt eş anlamlısı vatan kelimesidir. Yurt kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı halkın üzerinde özgürce yaşamını sürdürebildiği kültürünü ve çağdaşlığını meydana getiren kara parçasına denir.

Yurt Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Yurt kelimesi ülkemizde birçok cümlede kullanılmaktadır. Yurt kelimesinin eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Yurt kelimesinin eş anlamlısı vatan kelimesidir. Bu sebeple yurt ile vatan cümle içerisinde aynı anlamda kullanılabilir.

Yurt Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler birbirlerinin yerlerini değiştirdiklerinde cümlede farklı bir anlam ortaya çıkmaz. Yani bir kelimenin yerine aynı cümle içerisinde aynı anlama gelen başka bir kelime de kullanılabilir. Bunlardan birisi de yurt kelimesidir. Yurt kelimesinin eş anlamı vatan demektir. Eş anlamı dışında yan anlam ve mecaz anlamları da bulunmaktadır.