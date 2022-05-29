Yurt genelinde 'motosiklet, traktör, servis' uygulaması: 16 gözaltı

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EGM'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildiği bildirildi. Uygulamanın, 9 bin 501 ekip ve 27 bin 564 personelin katılımıyla 7 bin 304 noktada yapıldığı aktarılan açıklamada, "Uygulama sonucunda; toplam 175 bin 468, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi.



92 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ile motosiklet yakalandı. 1358 motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edilirken 12 bin 184 motosiklet, traktör ve servis aracına idari para cezası uygulandı.



829 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 314 aranma kaydı bulunan şüpheli yakalandı, 16'sı gözaltına alındı. Ayrıca 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 3 mermi, fişek, 1 gram eroin, 7,92 gram esrar, 1 diğer uyuşturucu madde, 9 bin 200 makaron, 4 gram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.