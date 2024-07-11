Yurt genelinde hava durumu tahmini... 7 ilde sarı kodlu alarm! İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyoryerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu iller şöyle:

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Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale

VALİLİKTEN UYARI



İstanbul Valiliği, beklenen sağanak yağışla uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji'nin İstanbul için uyarısı şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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AKOM DA UYARMIŞTI

AKOM, İstanbul için şu uyarıda bulunmuştu: Yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, il genelinde yer yer kuvvetli şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

KOCAELİ'DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Dün Kocaeli'de aşırı sıcaklıkların ardından, bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Gebze'yi etkisi altına aldı. İşe gitmek üzere yola çıkan sürücüler, ana yol ve caddelerde biriken su nedeniyle yolda kaldı. Özellikle köprü altlarında biriken aşırı su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su alan bazı araçlar çalışamaz hale geldi. Sürücüler araçlarında mahsur kalarak büyük mağduriyet yaşadı. Su altında kalan ana yollar ve caddeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.