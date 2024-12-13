Yurt genelinde 981 düzensiz göçmen yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 'Kalkan-35' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 26 bin 438 personel ve 8 bin 412 ekibin görev aldığını aktaran Yerlikaya, "5 bin 396 noktada; 4 bin 327 metruk bina, 7 bin 475 umuma açık yer, 461 terminal ve 2 bin 987 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 250 yer kontrol edildi. 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 981 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet başsavcılıkları, polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.