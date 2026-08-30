Yurt genelinde 30 Ağustos coşkusu: Büyük Zafer'in 104'üncü yılı törenlerle kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü, İstanbul'dan Şırnak'a, İzmir'den Dumlupınar Şehitliği'ne kadar yurdun dört bir yanında düzenlenen resmi törenler, askeri geçitler ve fener alaylarıyla coşku içinde kutlandı. İşte yurttan görüntüler...

YALOVA’DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Yalova Valiliği koordinesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından halk oyunları ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Kutlama programı, tören birliklerinin geçişiyle devam etti.

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SİVAS'TA ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Sivas kent merkezindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra tören programına geçildi. İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre Müzesi önünde düzenlenen programda; Vali Yılmaz Şimşek, askeri araçla tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Törene; Vali Şimşek'in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Yeni Parti Milletvekili Ulaş Karasu, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'la ilgili mesajı okundu.

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Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Sivas halk oyunları ile zeybek ekibi gösteri sundu. Program, askeri personel, muharip gaziler ve öğrenciler ile jandarma, AFAD ve polis araçlarının geçit töreni ile son buldu.

KONYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları ve tören geçişiyle kutlamalar sona ererdi.

NEVŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramıkutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlama programı kapsamında ilk tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Nedim Akmeşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı katıldı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı önündeki törenin tamamlanmasının ardından Vali Hüseyin Kök, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Nevşehir’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Damat İbrahimpaşa Spor Salonu’nda düzenlenecek olan resmi kutlama ve gösteri programıyla devam edecek.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, BATMAN'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı daha sonra Turgut Özal Bulvarı’ndaki tören alanında devam etti. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, tören aracına binerek protokol üyeleri, askeri birlikler ve törene gelenleri selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Kutlamaların sonunda askeri birliklerin resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Komando birliklerinin yürüyüşü ile zırhlı araçların geçişi gelenlerden beğeni topladı.

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MUĞLA’DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene protokol üyeleri, siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali İdris Akbıyık, makamında tebriklerin kabulünden sonra kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Vali Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunlarının ardından tören, jandarma komandoların sis bombaları eşliğinde sunduğu gösterinin ardından sona erdi.

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ŞIRNAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YAĞMUR ALTINDA KUTLANDI

Şırnak'ta 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü, yağmura rağmen düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda şiirler okundu, judo gösterisi sunuldu ve askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen gerçekleştirilen kutlamalar, Şırnak Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Birol Ekici, Valilik makamında 30 tebrikleri kabul etti.

Kutlama programı daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, judo gösterisi düzenlendi. Ardından askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, 2 ATAK tipi taarruz helikopteri ile 1 Sikorsky helikopteri de eşlik etti.

Yağışa rağmen törene gelenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

AFYONKARAHİSAR’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU FENER ALAYIYLA YAŞANDI

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi.

Fener alayı, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birlikleri ve Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı eşliğinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Kurtuluş Caddesi boyunca ilerleyerek Zafer Meydanı’na ulaştı.

Yürüyüş güzergahını dolduran vatandaşlar, fener alayına alkışlarla eşlik etti. Zafer Meydanı’nda toplanan vatandaşlar hep bir ağızdan, '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' sloganı attı.

Kocatepe’den yükselen bağımsızlık ateşi, Büyük Taarruz’un 104’üncü yılında Afyonkarahisar sokaklarında binlerce kişinin katılımıyla yeniden yankılandı.

MERSİN’DE MİNİK YÜREKLER BÜYÜK ZAFER’İN 104’ÜNCÜ YILINI COŞKUYLA KUTLAD

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kampüsleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Büyükşehir Belediyesi de çocukların milli bayramların taşıdığı tarihsel ve toplumsal değerleri erken yaşta öğrenmeleri ve Atatürk’ün mirasını geleceğe taşımaları amacıyla düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Mezitli Çocuk Kampüsü’nde düzenlenen kutlama programı, çocukların hazırladığı birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Mezitli Çocuk Kampüsü öğrencileri ‘Çınaraltı Zafer Alayı’ adlı drama oyununu sahnelerken, çocuk korosu da ‘İleri Marşı’ ile ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ eserlerini seslendirdi. Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencileri ise ‘Müzedeki Gece’ adlı drama gösterisini izleyicilerle buluşturdu. Program, Mezitli Çocuk Kampüsü öğrencilerinin sergilediği Silifke Yöresi ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin sunduğu Teke Yöresi halk oyunlarıyla devam etti.

Program kapsamında fuaye alanında ziyarete açılan ‘Çocukların Gözünden’adlı fotoğraf sergisinde de çocukların kendi kadrajlarından çevreye, yaşama ve ayrıntılara bakışlarını yansıtan özgün fotoğraf kareleri yer aldı. Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünün gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle hem yeteneklerini sergiledi hem de 30 Ağustos’un anlamını sanatla buluşturdu. Program, toplu fotoğraf çekimi ve sergi ziyaretinin ardından sona erdi.

‘ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ VE ÇALIŞMALARINI SERGİLEDİLER’

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Çocuk Kampüslerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü için uzun süredir hazırlandığını belirtti. Mezitli Çocuk Kampüsü Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen programa ilişkin bilgi veren Öztürk, “Silifke, Huzurkent, Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüslerimiz bugüne hazırlandı. Çocuklarımız; müzik, halk oyunları, fotoğrafçılık, masal ve drama atölyelerinde hazırladıkları gösterilerle programa katıldılar. Oyunlarını, yaptıkları atölye çalışmalarını sergileme fırsatı buldular. Coşkulu bir gün yaşadık” dedi.

Programda çocukların çektiği karelerden oluşan ‘Çocukların Gözünden’ adlı fotoğraf sergisinin, çocukların dünyaya bakış açılarını yansıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, “Çocukların dünyaya nasıl baktıklarını anlamak; onların neye değil, nasıl baktıklarını görmek istedik. Bu kapsamda hazırladıkları fotoğrafları da sergiledik” ifadelerini kullandı.

Çocukların uzun zamandır hazırlandıkları halk oyunları ve drama gösterilerini de heyecanla sahnelediklerini kaydeden Öztürk, “Silifke Çocuk Kampüsümüz Teke Yöresi halk oyununu sahneledi. Çocuklarımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yönelik hazırladıkları drama gösterisini de sundular. Hem sahne heyecanını hem de Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadılar” diye konuştu.

VELİLER DE ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Etkinliğe katılan velilerden Hüseyin Gürler, çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, “Etkinlik çok güzeldi. Çocuklar da eğlendi, biz de eğlendik. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamış olduk. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Programı oldukça beğendiğini söyleyen Mehmet Özdener, çocukların geleceğin güvencesi olduğunu belirtti. Milli bayramların anlamının yeni nesillere aktarılmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Özdener, “Etkinlik gerçekten muhteşemdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın nice yıllar aynı coşkuyla kutlanmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte program düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz’un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu binlerce kişi abideyi ziyaret etti. Şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua okuyan ziyaretçiler, 500 şehit mezarının bulunduğu alanda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

ADANA’DAN ŞEHİTLİĞİ ZİYARET GELDİLER

Şehitliği ziyaret etmek için motosikletli grupla Adana’dan geldiklerini ifade eden Hakan Göde, Türkiye’nin birçok noktasından motosiklet gruplarının Dumlupınar Şehitliği’ne konvoy halinde geldiğini söyledi. Her yıl ziyaret için Dumlupınar’a geldiklerini anlatan Göde, “Biz şehitliği ziyaret etmek için Adana’dan geldik ama tüm Türkiye burada. Türkiye Chopper Motor Kulübü üyeleri bu anlamlı günde motor camiası, diğer gruplar burada. 30 Ağustos hepimizin anması gereken, bizden sonraki nesillerinde mutlaka burada olması gereken, bu maneviyatı yaşaması gereken bir gün. Umarım bir daha o günleri yaşamayız ama kahramanlıklarımız sonsuza kadar sürer. Biz de bu günleri unutmadan geleceğe güvenle bakarız” dedi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya Havalimanı'nda büyük gurur ve coşkuyla kutlandı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde yolcularını ve çalışanlarını anlamlı etkinliklerle bir araya getirdi. Terminal içerisinde gerçekleştirilen kutlama programında Türk bayrakları ve özel görsellerle süslenen alanlar bayram atmosferine büründü.

Günün anlam ve önemine uygun düzenlenen etkinliklerde yerli ve yabancı yolcular, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu özel günü yakından deneyimleme fırsatı buldu. Terminalde gerçekleştirilen müzik dinletileri, zeybek ve vals gösterileri yolcular tarafından büyük bir beğeni ile karşılanırken, birçok misafir hatıra fotoğrafı çektirerek kutlamalara eşlik etti.

VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü Vatan Caddesi’nde kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. Saat 09.30’da başlayan törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vatandaşları selamladı. Tören, çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam ediyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından sona erdi.

VAN'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Van'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104’üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ozan Balcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Topcu, tören birlikleri ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından tören, askeri bandosunun mini konseriyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından program, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı'nın ödül vermesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi. Resmi geçitte askerler, jandarma ve polis atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.

İZMİR'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgenaral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil tolum kuruluşları ve oda temsilcileri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'İZMİR VALİLİĞİ’NDE TEBRİKAT ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ'

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği’nde tebrikat töreni düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ole birlikte tebrikleri kabul etti. Tebrikat törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel’in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, gaziler, oda ve meslek odaları başkanları katıldı. Öte yandan İzmir’e atanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Karapınar da tebrikat töreninde yer aldı.

'MÜCADELE SONUNDA EŞİNE TARİHTE AZ RASTLANIR BİR ZAFER KAZANMIŞTIR'

Tebrikat Törenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri kutlama ve geçit töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende konuşan Topçu Yarbay Burak Öztürk, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihe aldığı kudret ile yeniden dirilerek topyekün bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

'30 AĞUSTOS ZAFERİ TÜRK ORDUSUNA SİLAHLI KUVVETLER GÜNÜ OLARAK ARMAĞAN EDİLMİŞTİR'

"Türk ulusu bu meydandan bu önderin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır" diyen Yarbay Öztürk, şöyle devam etti: "Türk tarihinde altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüzde de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Ordusuna 'Silahlı Kuvvetler Günü' olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Öztürk şu sözlere yer verdi: “Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık adına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin rehber olmaya devam edecektir."

Tören, konuşma sonrasında geçit törenin düzenlenmesinin ardından sona erdi.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ YAPILDI

Aydın Valiliği önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Aydın Valisi Osman Varol, Kara Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Okul Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Mühimmat Binbaşı Oktay Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Halk oyunları gösterisinden sonra Aydın Valisi Osman Varol, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Ömer Karakaş ve CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

DİYARBAKIR'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli ekipler, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Programa Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakkı Kaya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve merkez ilçe kaymakamları katıldı.

BİTLİS VE ERCİŞ'TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şube Başkanı Yarbay Fatih Özel yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç ile birlikte törene katılanların bayramını kutladı.

Program, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı gösteri ekibinin tüfekli hareketler gösterisiyle devam etti. Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile zırhlı araçların geçişiyle tören sona erdi.

ERCİŞ'TEKİ KUTLAMALAR KAYMAKAMLIK BİNASI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi. Törene Erciş Kaymakamlık görevini vekaleten yürüten Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Erciş Adalet Komisyon Başkanı Erkan Şimşek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çeşitli etkinlikler ve tören geçidi ile son buldu.

ADIYAMAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

Kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Garnizon Komutanı Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Abdullah Küçük, Valilik Makamında tebrikleri kabul etti. Vali Küçük yaptığı açıklamada, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istiklali uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.