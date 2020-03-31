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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi

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206 kişi Bursa'da yurtlara yerleştirildi
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Yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Bursa'ya getirilen 206 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait iki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sırbistan'dan 109, Belarus'tan 47, Katar'dan da 50 kişi, İstanbul'da Havalimanı'ndan alınarak polis eşliğinde otobüslerle Bursa'ya taşındı.

Bu kişilerden, Sırbistan ve Belarus'tan gelenler ekiplerin nezaretinde KYK Mehmed Zahid Kotku Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Katar'dan gelenler ise KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na giriş yaptı.

206 kişi Bursada yurtlara yerleştirildi

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

206 kişi Bursada yurtlara yerleştirildi

Katar'dan dün getirilen 63 kişi ise Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

 

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