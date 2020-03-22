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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 09:05,Son Güncelleme:/

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi

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Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
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Corona Virüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175’i, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul’dan sağlık önlemleri altında Çorlu’ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı.

Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.

Yurt dışından gelenlerin Corona Virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

 

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