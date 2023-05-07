Yurt dışındaki 1 milyon 599 bin seçmen oy kullandı

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre; yurt içi ve yurt dışında toplam 196 bin 924 sandık kurulacak, toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen, ilk kez oy verecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde, 2 hafta sonra yapılacak seçimde de 47 bin 523 seçmen daha hayatında ilk kez sandık başına gidecek. Cezaevinde tutukluluğu bulunan seçmen sayısı ise 53 bin 172 bin olacak. Tüm yurtta oy verme saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de son bulacak.

4 İTTİFAK 4 ADAY

Türkiye seçime kesinleşmiş 4 ittifak ve 4 Cumhurbaşkanı adayı ile gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ve yurt genelinde 151 bağımsız milletvekili katılacak.

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Öte yandan 7 Mayıs itibarıyla yurt dışında temsilciliklerinde 1 milyon 490 bin 727 kişi, gümrük kapılarında ise 108 bin 425 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 599 bin 152 kişi oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde de 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. (DHA)