Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Azerbaycan#PDY
Yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 19:03

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ/PYD’nin güncel finans yapılanmasındaki Mehmet Cintosun, tutuklandı.

Haberin Devamı

1995-2014 arası dönemde FETÖ/PDY’nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren, 2014 yılında Türkiye’ye dönüp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçan Mehmet Cintosun, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı saptanan Cintosun, hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarılan Elazığ’a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gözden KaçmasınSon dakika: MİTten operasyon... FETÖcü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildiSon dakika: MİT'ten operasyon... FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Azerbaycan#PDY

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık