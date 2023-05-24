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Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

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#Yurt Dışı Seçmen Sayısı#Secim2023#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 10:26

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 1 milyon 763 bin 973 seçmen oy kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu, saat 10.00 itibarıyla yurt dışı temsilciklerinde ve gümrüklerde 1 milyon 763 bin 973 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, bugün sona erecek. Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

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#Yurt Dışı Seçmen Sayısı#Secim2023#Cumhurbaşkanlığı Seçimi

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