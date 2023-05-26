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Yurt dışında kullanılan oylar seçim sandıklarına konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#Yurt Dışı Oylar#İkinci Tur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 14:12

Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konuldu.

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Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışında 73 ülke ve 167 temsilcilikte 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Oyların büyük bölümü, Türk Hava Yolları'ndan kiralanan tarifeli uçaklarla Ankara'ya getirildi. Avrupa dışındaki ülkelerdeki oyların ise saat farkları nedeniyle getirilmesine devam ediliyor. Yarın sabah saatlerinde tüm oylar, Ankara'da toplanacak. ATO Congresium'da 5 odada muhafaza edilen torbaların içindeki oylar, ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konulmaya başlandı.

'1460 SANDIĞA DAĞITILACAK'

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kez 2'nci turlu bir seçim yaşandığını belirterek, "Bu demokrasimiz için olumlu bir gelişmedir. 73 ülke 167 temsilcilikte 2'nci turda kullanılan oy sayımız, 1 milyon 783 bin 107'dir. Gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113 bin 887 olup; gümrüklerde oy kullanma işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir. İlk turda 5 bin 114 yurt dışı temsilcilik sandıklarını biz burada 1430 sandığa bölerek sayım yaptık. 2'nci turda seçim takviminin kısalığı nedeniyle yurt dışında ve temsilcilerimizde 3 bin 455 sandık kuruldu. Bu sandıklarda 5 gün süre ile oy kullanıldı. Bize gelecek bu sandıklar burada 1460 sandığa dağıtılarak sayım ve dökümü yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Uğuz, tüm oylar ATO Congresium'a ulaştığında depoya doldurulacağını ve 28 Mayıs'ta yurt içinde sandıkların kapanması ile sayıma başlanacağını söyledi.

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#Secim2023#Yurt Dışı Oylar#İkinci Tur

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