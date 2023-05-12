Yurt dışında kullanılan oylar seçim sandıklarına konuldu

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, THY'den kiralanan 3 uçakla Ankara'ya getirildi. ATO Congresium'da 5 odada muhafaza edilen torbaların içindeki oylar, ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konulmaya başlandı. 72 ülke, 151 temsilcilikte kullanılan 1 milyon 817 bin oy sınıflandırılarak, 1430 sandık oluşturulacak. Oylar, 14 Mayıs saat 17.00'de sayılmaya başlanacak.

Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, 72 ülke, 151 temsilcilikte 5 bin 114 sandıkta oyların kullanıldığını belirterek, "Bu sandıklarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 9 Mayıs’a kadar oylarını kullandılar. Bu oylar toplanarak diplomatik torbalar ve komisyonlarla kiralanan 3 THY uçağı ile kargo şeklinde önceki gün geldi. Dün sabah kargoları boşalttık. Daha sonra benim ve 4 siyasi partinin temsilcileri ile asma kilitle kilitledik. Diplomatik torbaları sandıklara göre tasnif edeceğiz, akşam 17.00'de kapatacağız. 14 Mayıs'ta gelip kilitleri açacağız ve torbaları sandık sayım masalarına yerleştireceğiz ve sayıma başlayacağız" diye konuştu.

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Oyların nakli sırasında CHP temsilcisi olarak görev alan, CHP İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç, "Benim de içinde bulunduğum bir heyetle oylar buraya getirildi. Burada sayım ve döküm işlemi yapılacak. 1430 parti görevlimiz olacak burada. Bunlar sandık kurulu üyesi olacak. Ayrıca 400 gözetmenimiz olacak. Biz bu süreci sürekli gözetledik. Seçmenimizin kullandığı hiçbir oyu göz mesafesinin dışına çıkarmadık. 5 bin 200 sandık görevlisiyle yurt dışı koordinesini sağladık. Bir seçim güvenliği sorunu var. Seçmenimiz seçim güvenli ile ilgili kaygılı. Bu kaygının ortadan kalkmasını sağlayıcı bizim yaptığımız çalışmaların tümü tamamlanmış oldu" dedi.

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Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ererken gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.