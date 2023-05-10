Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'nda

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Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi.

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Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek. (DHA)