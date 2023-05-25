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Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilecek

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#YSK#Yurt Dışı Oyları#Secim2023
Yurt dışında kullanılan oylar Ankaraya getirilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı 2'nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldığını duyurdu. Oylar, 3 uçakla Ankara'ya getirilecek.

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2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlandı. YSK, yurt dışındaki sandıklarda 1 milyon 783 bin 107 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrük kapılarında kullanılan oylarla birlikte yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1 milyon 895 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

Gümrüklerde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edebilecek.

OYLAR 3 UÇAKLA GETİRİLECEK

Öte yandan yurt dışı sandıklarda kullanılan oylar bugün ve yarın 3 uçakla Ankara'ya getirilecek. Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki oylar, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ne nakledilerek, özel odalara konulacak.

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Oylar, 28 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla birlikte sayılacak.

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#YSK#Yurt Dışı Oyları#Secim2023

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