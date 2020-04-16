AA
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Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
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