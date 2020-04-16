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AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı

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Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı
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Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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