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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 21:15,Son Güncelleme:/

Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 222'ye yükseldi

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Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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