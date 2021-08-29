Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların dikkatine: Basit tedbirler sınır kapılarındaki yoğunluğu önlüyor

Yaz sezonunda tatillerini ana vatanları Türkiye’de geçiren büyük çoğunluğu Avrupa’da yaşayan vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Yaşadıkları ülkelerde iş ve okulların başlama tarihlerine göre yolculuğa çıkan vatandaşların sınır kapılarına aynı anda gitmelerinden dolayı ise bazı günlerde yığılmadan kaynaklı yoğunluklar yaşanıyor. Vatandaşların sınır kapılarından rahat geçmesi için Kapıkule Sınır Kapısında yeterli peron ve geçiş çalışmaları yapılsa da Bulgaristan makamlarının dönüş yolunda yaptıkları birtakım uygulamalar ve sınır kapısı kapasitesi de bu yoğunlukları arttırıyor. Yaşadıkları ülkelere seyahat eden yurt dışındaki vatandaşların alacakları birtakım tedbirler ise yoğunlukların azalmasını sağlıyor.



İŞ VE OKUL BAŞLAMA TARİHLERİNDEN ÖNCE YOLU ÇIKILMALI

Öncelikle yurt dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşların AB ülkelerine girişi yasak olan; et, süt ve fazla miktarda erzak malzemelerini yanlarında götürmemeleri gerekiyor. Bu sayede yapılan denetimler daha kısa süreceğinden kapılardaki yoğunluklar da azalıyor. Bunun yanında ise vatandaşların yolculuklarını iş ve okulların başlama tarihlerinden dört, beş gün önce yapmaları, geçişleri haftanın günlerine yaymaları da sınır kapılarındaki yığılmayı azaltacağından geçişleri daha rahat kılıyor.



Vatandaşların gümrük kapılarına gelmeden önce seyahat belgelerinin geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri ve araç ruhsatı, sigorta belgeleri gibi evrakları da hazır bulundurması geçişlerin hızlı olmasını sağlıyor.



YTB’NİN OYUN VE DİNLENME ALANLARI



Vatandaşların yoğun geçiş dönemlerinde ilgili ülkelerden daha hızlı geçiş yapmaları için görüşmeler gerçekleştiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yaşanan bu bekleme sürelerinde vatandaşların ve çocukların iyi vakit geçirmeleri için Kapıkule Sınır Kapısında park alanı oluşturdu. Oluşturulan dinlenme ve oyun alanlarında; çay, kahve ve su ikramlarının yanı sıra çocuklar için hazırlanmış TRT Çocuk Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Seyahat Günlüğü ve diğer başka hediyeler de takdim ediliyor. Vatandaşlar YTB tarafından hazırlanan https://memleketyolu.ytb.gov.tr/ sitesinden ülke gümrük mevzuat bilgilerine ulaşıyor. Ayrıca hizmete sunulan (00905302572599) Whatsapp hattından canlı destek ve bilgilendirilme sağlanıyor.

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