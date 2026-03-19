×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#FETÖ#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 10:42

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Edirne kara yolunda 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; yurt dışına kaçmak isteyen, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyaları bulunan B.A., Z.S., H.G, A.G., G.G. ve M.A. ile organizatörler T.D ile H.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden B.A., Z.S., H.G, A.G. ve G.G. tutuklandı, M.A., T.D. ve H.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (

BAKMADAN GEÇME!