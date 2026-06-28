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Yurt dışına kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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#FETÖ#Yurt Dışına Kaçış#Edirne
Yurt dışına kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 21:25

 EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ/PDY şüphelisi, 1 organizatör ve sürücü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.D. yönetimindeki araç Keşan-İpsala kara yolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunanların, ‘kasten yaralama’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından dosyaları bulunan sürücü ve organizatör İ.D. ile ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan istinafta dosyaları bulunan H.G., H.D., S.K.D., ihraç jandarma çavuşu V.D., ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Sivas İlamat ve İnfaz Bürosu’nca aranan ihraç Sayıştay Başkanlığı baş denetçisi M.A. ve ‘FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan ihraç ÖSYM uzmanı M.G. oldukları tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri belirlenen 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D., H.D., S.K.D., V.D., M.A. ve M.G., tutuklandı.

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#FETÖ#Yurt Dışına Kaçış#Edirne

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