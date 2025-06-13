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Yurt dışına kaçırmak istenen 1624 sikke ve 126 tarihi eser ele geçirildi

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#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Roma#Sikke
Yurt dışına kaçırmak istenen 1624 sikke ve 126 tarihi eser ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 12:39

Ankara'da yurt dışına kaçırılmakta olan Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait 1624 sikke ile 126 adet altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1624 sikke ile 126 adet altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yurt dışına kaçırmak istenen 1624 sikke ve 126 tarihi eser ele geçirildi

YURT DIŞINA KAÇIRMAYA ÇALIŞILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılar sonucu elde edilen ve yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi eserin izini sürdü. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçırmak istenen 1624 sikke ve 126 tarihi eser ele geçirildi

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ESERLER SELÇUKLU, OSMANLI, BİZANS, ROMA DÖNEMİNE AİT 

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada; Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Bizans, Roma ve Anadolu'da yaşamış beylikler dönemine ait 1624 adet bronz, gümüş ve bakır sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bronz kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

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#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Roma#Sikke

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