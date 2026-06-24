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Yurt dışına kaçıracaklardı! İstanbul'da 6 bin 819 tarihi eser ele geçirildi

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#İstanbul#Tarihi Eser#Kaçakçılık
Yurt dışına kaçıracaklardı İstanbulda 6 bin 819 tarihi eser ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 17:08

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da bir evde tarihi eser olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi.

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Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Kaçakçılık

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